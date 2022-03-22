/687333/النائب-طارق-الخولي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-عدم-تدوين-سعر-البيع-للمستهلك-على-السلع-الغذائية

دوت الخليج

وأضاف الخولي، نص القرار الصادر عن وزارة التموين رقم (٢١٧) لسنة ٢٠١٧، على أن " تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محليًا) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين (سعر البيع للمستهلك) على كل عبوة. وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو"، وعلى الرغم من إصدار القرار إلا أنه لم يطبق؛ مما أدى إلى تلاعب بعض التجار فى الأسعار. كذلك، فإن عدم تطبيق هذا القرار، قد جعل بعض التجار يقومون بوضع أسعار متغيرة للمواد الغذائية حسب كل منطقة؛ وهو ما يُشكل عبء جسيم على كاهل المواطن المصري، ويضر بمصلحته بصورة مباشرة .

طلب إحاطة بشأن عدم تدوين سعر البيع للمستهلك على السلع الغذائية

وطالب عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وزارة التموين بسرعة اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق القرار؛ حتى يتم مواجهة أي ارتفاع للأسعار، وللحد من جشع بعض التجار؛ بما يضمن فرض سياسة ضبط الأسعار على جميع الأسواق والمحلات التجارية، مؤكدا علي ضرورة التنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.