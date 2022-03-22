مسلسلات شهر رمضان 2022.. قصة «أحلام سعيدة» لـ يسرا والقنوات الناقلة

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تخوض النجمة المتألقة يسرا، السباق الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل «أحلام سعيدة»، والمتوقع أن يحقق نجاحًا ساحقًا ويلاقي ردود فعل إيجابية.

دوت الخليج يرصد قصة مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة الفنانة يسرا والقنوات الناقلة له.

قنوات عرض مسلسل «أحلام سعيدة»

ويُعرض مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة النجمة يسرا خلال السباق الرمضاني القادم 2022، حصريًا على قناة «ON»، فضلًا عن منصة Watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل «أحلام سعيدة»

تتمحور قصة مسلسل أحلام سعيدة حول أبرز القضايا التي تهم المرأة منها تأخر زواج الفتيات، ورفض البعض للفكرة تمامًا، وغيرها من الصراعات والأحداث التي تصدم نجمات المسلسل.

أبطال مسلسل «أحلام سعيدة»

«أحلام سعيدة» تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

يسرا تنتظر عرض فيلم «العيد»

من جانبه، تنتظر الفنانة يسرا عرض فيلم «ليلة العيد» بطولتها إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم عبير صبري، نجلاء بدر، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

يسرا تعود للعمل المسرحي من جديد

و تستعد يسرا للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 19 عامًا منذ تقديمها مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002 إخراج خالد جلال، والذي بدوره يعيدها مرة أخرى خلال مسرحية من تأليفه وإخراجه تحمل اسم "صافي وفافى" للعرض في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

شاركت يسرا في رمضان 2021 بمسلسل حرب أهلية، وجسدت من خلاله شخصية مريم، تدور الأحداث حول حياة مريم التي تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف، والعمل من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم، يسرا، أروى جودة، وجميلة عوض، وباسل خياط، وعدد آخر من الفنانين وكان من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.