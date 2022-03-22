/687330/بعد-غيابه-عن-الفن-الفنان-هيثم-نبيل-ضيف-برنامج-التاسعة-في-هذا-الموعد

يحل اليوم الفنان هيثم نبيل ضيف في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 22 من مارس الجاري على القناة الأولى، وذلك في تمام العاشرة مساءً، ومن المقرر أن تنال الحلقة إعجاب الجمهور المحب لـ هيثم نبيل.

دوت الخليج يرصد لكم حلول الفنان هيثم نبيل ضيف في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني وذلك خلال السطور القادمة.

هيثم نبيل في برنامج التاسعة

ومن المقرر أن يكشف الفنان هيثم نبيل تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وابتعاده عن الفن، وذلك بجانب الحديث عن أعماله الفنية القليلة القادمة، وستحظى الحلقة بإقبال جماهيري.

انقطاع هيثم نبيل عن الفن

وكان هيثم نبيل قد انشغل الفترة الماضية بالتلحين لعدد من النجوم ولنفسه واختيار وتسجيل أغاني ألبومه القادم، وآخر أعماله هو وضع ألحان ٤ أغاني ضمن مسلسل "الأيام" الذي يعرض حاليا على منصة شاهد وقنوات mbc ، حيث قام بغناء ٣ أغاني في المسلسل، وقام بوضع ألحان أغنية أخرى المطربة أيه خفاجه.

وكانت آخر أغاني الفنان هيثم نبيل ديو "غلطة"الذي شاركه فيه النجم الكبير هيثم شاكر، كما قدم خلال عام 2021 العديد من الألحان الهامة مع العديد من المطربين المهمين في مصر والوطن العربي،

فقدم هيثم نحو ١٦ أغنية بمسلسل "لؤلؤ"، كما شارك الموزع الموسيقي ونجم فريق واما نادر حمدي في صناعة موسيقى نفس المسلسل، وقام بتلحين نحو 19 عمل غنائي للنجم تامر حسني بمسلسل "نسل الاغراب".

معلومات عن هيثم نبيل

وهو مغني وملحن مصر، من مواليد 14 مايو، بالقاهرة وهو من ضمن مطربي شركة ستار جيت التي يمتلكها المنتج والمخرج المصري طارق العريان، وله العديد من الألبومات، مثل: كملنا بعض “14 أغنيه” “2010” “إنتاج: ستار جيت - ميلودي ميوزيك”، مين زيّنا “6 أغنيات” “2011”، في عام 2011 أصدر هيثم نبيل “ميني ألبوم” بعنوان “مين زيّنا” يضم 6 أغاني “و قد أصدره فقط على شبكة الإنترنت ولا يوجد في الأسواق”، والأغاني التي يتضمنها الألبوم هي: “مين زيّنا”، “إحساس قديم”، “بلكونة”، “بحبها - مين زيّنا 2”، “هوصل” و”مصر كل زمن زمنها”.