ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

استعاد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك صدارة هدافي الدورى المصري عندما سجل هدفين لفريقه في مرمى فيوتشر، ووصل رصيده التهديفي إلى سبعة أهداف.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد سيد "زيزو" الزمالك 8 أهداف

جوب مابولولو الاتحاد السكندري 6 أهداف

مروان حمدي سموحة 6 أهداف

محمد شريف الأهلي 5 أهداف

جون إيبوكا إنبي5 أهداف

بيرسي تاو الأهلي 5 أهداف

محمد هلال البنك الأهلي 5 أهداف

محمود وادي بيراميدز 5 أهداف.

حقق الزمالك الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 3/2، على ستاد القاهرة،ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز. تقدم فيوتشر على الزمالك مبكراً في الدقيقة الثالثة، عن طريق أحمد عاطف، وسجل اللاعب الهدف مبكراً، بعد إنفراده بمرمى أبو جبل ليضعها على يمين الحارس.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفديو للتأكد من صحة الهدف من عدمه، الني أظهرت تغطية محمود علاء للتسلل.

ثم عزز فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 12 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل على يمينه.

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 16 لصالح سيف الدين الجزيري، ليسددها أحمد سيد زيزو، ويسكنها الشباك، ليقلل الفارق.

الزمالك ضد فيوتشر

في المقابل هدد فيوتشر مرمى الزمالك من خلال الهجمات المرتده المنظمة، التي شكلوها بشكل مميز، وأخطر فرصهم رأسية عمر كمال عبد الواحد التي أصدمت بالعارضه.

وفي شوط المباراة الثاني، حاول الزمالك أن يعود ويتعادل، واجرى عدة تغييرات بدخول إمام عاشورر وحازم إمام بدلاً من حمزة المثلوثي و شيكابالا.

سجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.