حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 23 -3-2022

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 23 -3-2022

مهنياً: تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة،لكنه لا يسمح بالاستخفاف به أو بمستجدّاته

عاطفياً: عواطفك المتأججة تفجّرها معالشريك، ما يزيد الأجواء بينكما رومانسية وتعلق أحدكما بالآخر

صحياً: كل ما تحتاجإليه هو الهدوء وتركيز طاقاتك واهتماماتك بصحتك والمحافظة عليها .

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 23 -3-2022

مهنياً: قد تتوصّل الى عملية تقارب ومصالحة، ولو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات

عاطفياً: تحقّق انتصارت مهمّة، وتقوم بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك

صحياً: الوزن الزائد له انعكاسات سلبية، فحاول أن تستعيد رشاقتك سريعاً في فصل الصيف.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاربعاء 23 -3-2022

مهنياً: حبك للعمل يؤدي دوراً حاسماً في تحسين وضعك في العمل، ما يترك انطباعات إيجابية لدى أصحاب العمل

عاطفياً: تتعقد علاقة في المحيط، وتضطر الى ايجاد حل بكل الوسائل وتحاول ألا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك

صحياً: فكر جيداً في الخطوات المستقبلية الضرورية للمحافظة على صحة رشيقة، واختر المناسب منها والمفيد لك.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 23 -3-2022

مهنياً: تخف الحظوظ وتحاول ان تتأقلم مع ظروف مهنية جديدة، لكن انتبه لتطورات تتطلب الكثير من الحرص

عاطفياً: تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في الوضع العاطفي، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق

صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل القيام بأي عمل ولا سيما إذا أتبعتها بتناول كوب من العصير الطبيعي .

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 23 -3-2022

مهنياً: لا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها

عاطفياً: الغيرة حين تزيد عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي الى عواقب وخيمة منها الانفصال

صحياً: الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية .

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 23 -3-2022

مهنياً: إنزع قناع الحسد والغيرة، ولا تتلاعب على الحبلين، لكل شيء نهاية، وحيلك لن تنطلي على أحد بعد اليوم

عاطفياً: معالجة الأمور بالحكمة والروية بينك وبين الشريك تؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما

صحياً: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الخلود للراحة وجلسات تأمل بعيداً عن محيطك.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 23 -3-2022

مهنياً: طول الإنتظار منعك من التدقيق في الأمور حال حصولها، فقبلتها بطريقة متسرعة

عاطفياً: قد تواجه بعض الأنانية غير المبررة من الشريك، وذلك سيؤدي حتماًالى تلبّد الغيوم في سماء علاقتكما

صحياً: تتطلب الحالة التي أنت فيها إلى تغيير نوعية طعامك لكي تحافظ على رشاقتك.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 23 -3-2022

مهنياً: تحقّق انتصارت مهمّة في العمل، وتقوم بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك

عاطفياً: التفرّد بالرأي مسألة خطرة ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلباً على طبيعة العلاقة مع الشريك

صحياً: استعض عن المأكولات الغنية باللحوم بتكل الخفيفة والمحتوية على كمية كبيرة من الخضار .

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 23 -3-2022

مهنياً: تبذل جهوداً مضاعفة لإيجاد التفاهم، أو تنسحب بهدوء ريثما تهدأ الأحوال،هذا لا يمنع من مباشرة علاقة خاصّة مع شخص تشاطره بعض والأهداف

عاطفياً: لا تحاولأن تبقي العلاقة سطحية او تكون عابرة وتصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات ثابتة، فتعيش اضطراباً وصراعاً داخلياً

صحياً: لا تضخم المشكلات التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة .

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 23 -3-2022

مهنياً: تتحسن معنوياتك لليوم بعد فترة مليئة بالصعوبات والتحديات والقرارات الحاسمة

عاطفياً: لا تخجل أن تطلب المساعدة من الحبيب ان احتجت إليها، فهو أقرب الناس إليك في مثل هذه الحالات

صحياً: الجلوس خلف المكاتب ليس صحياً، الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصاً بعد ساعات العمل الطويلة .

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 23 -3-2022

مهنياً: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة قد تسبب لك الأرق

عاطفياً: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، حاول تمضية أطول وقت ممكن إلى جانبه

صحياً: قد يطرأ ما لم يكن في الحسبان، فيسبب لك الاضطراب والقلق، ما ينعكس سلباً على محيطك ووضعك الصحي .

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 23 -3-2022

مهنياً: الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك الى أهدافك اذا احسنت التصرف وحسن المعاملة

عاطفياً: لا تجازف بالعلاقة مع الشريك، لأنك قد تدفع ثمن مغامراتك لاحقاً وعندها لن ينفع الندم

صحياً: الخمول وقلّة الحركة لا يتناسبان مع وضعك الصحي،فسارع الى ممارسة الرياضة