وزير الخارجية يشارك فى أعمال مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامى بإسلام آباد

شارك وزير الخارجية ‫سامح شكرى صباح اليوم الثلاثاء، فى أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى المنعقدة بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات ملفات سياسية عديدة أبرزها تطورات الوضع في ‫أفغانستان وتبعاته الإنسانية على الشعب ‫الأفغاني، بالإضافة إلى الوضع في جامو و‫كشمير، الذي سيتم بحثه كذلك في الاجتماع المصاحب لفريق الاتصال للمنظمة المعني بجامو وكشمير.

ويبحث وزراء الخارجية كذلك عددا من القضايا الإفريقية من بينها الوضع في جمهورية ‫مالي ومنطقة ‫الساحل وبحيرة ‫تشاد، بالإضافة إلى الوضع في إفريقيا الوسطى، وجمهورية ‫غينيا.

وعلى المستوى العربي، يتناول وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في ‫اليمن و‫ليبيا وجمهورية ‫السودان، بالإضافة إلى ‫الصومال وسوريا.