وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصينى تعزيز التعاون بين البلدين

عقد وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع نظيره الصينى وانج يى، وذلك قبيل بدء الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن الجانبين بحثا تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووصل وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في رابع محطة له في جولته الآسيوية الحالية.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إن الشيخ طاهر أشرفى مستشار رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الشرق الأوسط والحوار بين الأديان استقبل الوزير شكرى لدى وصوله.
ومن المقرر أن يشارك شكرى خلال الزيارة فى اجتماعات الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى المقرر عقدها فى إسلام آباد اليوم الثلاثاء.
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