تأكيد السيسى موقف مصر الثابت تجاه أمن الخليج يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية بين مصر والإمارات والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى مع الإمارات فى جميع المجالات، وتكثيف وتيرة اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين، للتنسيق الحثيث تجاه التطورات المتلاحقة فى المنطقة والعالم.

جاءت تصريحات الرئيس، خلال استقباله، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد «أبوظبى» نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس بمدينة شرم الشيخ، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس رحب بأخيه ولى عهد «أبوظبي» فى بلده الثانى، مشددا على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

من جانبه؛ أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية ــ الإماراتية من أخوة صادقة ووثيقة، مؤكدا أن زيارته الحالية تأتى استمرارا لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين حكومة وشعبا، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعما لأواصر التعاون الثنائى على جميع الأصعدة.

وأشاد ولى عهد «أبوظبى» بدور مصر المحورى والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربى المشترك على جميع المستويات، مثمنا التطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقات المصرية ــ الإماراتية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها، منوها بالحرص المشترك للمضى نحو مزيد من تعميق تلك العلاقات.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لمصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما، كما تناولت المباحثات أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعكست المناقشات تفاهما، إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات.

وتم التوافق فى هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصرى ــ الإماراتى لتطوير منظومة العمل العربى المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومى العربى وتعزيز القدرات العربية على التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على ضمان توافر السلع على مدار الفترة المقبلة بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية.

وأشار مدبولى ــ خلال رئاسته الاجتماع الثانى، للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية، على السلع الاستراتيجية ــ إلى أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى تحقيق انضباط السوق، مشددا على التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.

وطالب مدبولى بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطى من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالى بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطى الإستراتيجى من تلك السلع إلى جانب توفير التمويل اللازم لتأمينها.

ونوَّه بما تم اعتماده من حافز إضافى لتوريد الأقماح خلال هذا العام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددا على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذى تم التوافق عليه، مؤكدا العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح وذلك فى غضون 48 ساعة، وسأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية، مكلفا الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت إشرافهم وأن يكون هناك توافق على آلية محددة لتطبيقها.

عقد الاجتماع بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السفير هشام سيف مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولى الجهات المعنية والوزراء المعنيين.

وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى جهود الحفاظ على المخزون الإستراتيجى من مختلف السلع، مستعرضًا موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها القمح والسكر، الأرز، الزيت، المكرونة، الفول، الدواجن، واللحوم الحية، وأن الاحتياطى من كل هذه السلع مطمئن، مؤكدًا أن ما يتم من تعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص والغرف التجارية لتوفير السلع فإن الهدف هو ضمان وصولها إلى المواطن بأسعار مناسبة.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير تناول نتائج الرصد الميدانى فى مختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع الغذائية بالسوق المحلية، والتى أشارت إلى عدة مؤشرات إيجابية تتمثل فى توافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى بأسعار مناسبة واستقرار أسعار الدواجن والأسماك، مع حدوث انخفاض فى أسعار باقى السلع الأساسية وذلك بتأثير آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات.

وعرض وزير التموين، الموقف التنفيذى للاستعدادات لقدوم شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية فى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع، الداخلية، التموين، والتنمية المحلية، ويتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية والتى تم التوافق عليها مع اتحاد الغرف التجارية.

واستعرض جهود الوزارات، والجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى، لتوفير «كرتونة رمضان» والكوبونات المؤمنة للشرائح الأكثر احتياجا وتم طباعة الكوبونات لصرفها من خلال منافذ وزارة التموين.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية دور الحملات المستمرة فى ضبط الأسواق ومنع الاحتكار وإخفاء السلع وأن الحملات أسهمت فى خفض هذه الممارسات السلبية، لافتًا إلى جهود الوزارة فى توفير السلع من خلال التوسع فى المنافذ وتشغيلها بصورة جيدة مما أسهم فى استقرار الأسواق وتخفيض أسعار السلع.