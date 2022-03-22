شكرى يشارك فى أعمال مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامى بإسلام آباد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات ملفات سياسية عديدة أبرزها تطورات الوضع فى أفغانستانوتبعاته الإنسانية على الشعب الأفغانى، بالإضافة إلى الوضع فى جامو وكشمير، الذى سيتم بحثه كذلك فى الاجتماع المصاحب لفريق الاتصال للمنظمة المعنى بجامو وكشمير.
ويبحث وزراء الخارجية كذلك عددا من القضايا الإفريقية من بينها الوضع فى جمهورية مالى ومنطقة الساحل وبحيرة تشاد، بالإضافة إلى الوضع فى إفريقيا الوسطى، وجمهورية غينيا.
وعلى المستوى العربى، يتناول وزراء الخارجية تطورات الأوضاع فى اليمن وليبيا وجمهورية السودان، بالإضافة إلىالصومال وسوريا.
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