شكرى يشارك فى أعمال مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامى بإسلام آباد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات ملفات سياسية عديدة أبرزها تطورات الوضع فى ‫أفغانستانوتبعاته الإنسانية على الشعب ‫الأفغانى، بالإضافة إلى الوضع فى جامو و‫كشمير، الذى سيتم بحثه كذلك فى الاجتماع المصاحب لفريق الاتصال للمنظمة المعنى بجامو وكشمير.

ويبحث وزراء الخارجية كذلك عددا من القضايا الإفريقية ⁩من بينها الوضع فى جمهورية ⁧‫مالى⁩ ومنطقة ⁧‫الساحل⁩ وبحيرة ⁧‫تشاد⁩، بالإضافة إلى الوضع فى إفريقيا الوسطى، وجمهورية ⁧‫غينيا.⁩

وعلى المستوى العربى، يتناول وزراء الخارجية تطورات الأوضاع فى ⁧‫اليمن⁩ و⁧‫ليبيا⁩ وجمهورية ⁧‫السودان⁩، بالإضافة إلى⁧‫الصومال⁩ و⁧‫سوريا⁩.