الصحة: ضبط 127 طن أغذية و7 آلاف لتر عصائر غير صالحة (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالمحافظات، خلال الفترة من 13 إلى 19 مارس 2022، ضمن الحملات الاستباقية التى تطلقها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، خاصة أماكن عرض وبيع وتخزين ياميش رمضان، استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، استعداداً لشهر رمضان الكريم.

وأشار عبدالغفار إلى أن حملات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، شملت المرور على 1618 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، لافتًا إلى سحب 3155 عينة أغذية متنوعة، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان.



ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى، إعدام 6 أطنان و 122 كيلو جراما أغذية متنوعة و814 لتر عصائر ومشروبات، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مضيفا أنه تم تحرير 1614 محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور، طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 222 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأضاف أنه يجرى تكثيف الرقابة على الفنادق، والعائمات، والمطاعم، والأماكن التى تقدم وجبات الإفطار أو السحور واتخاذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على صحة المواطنين، مشيرا إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية (التموين، مباحث التموين، الطب البيطرى، حماية المستهلك) لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأكد "قنديل" استمرار الحملات وتشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.