عاجل- طقس شديد البرودة.. وأمطار على هذه المناطق (خريطة)

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وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إلى أن السحب يصاحها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، محذرة من أن الطقس اليوم سيكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.
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