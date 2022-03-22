/687325/موعد-مباراتي-منتخب-مصر-ضد-السنغال-فى-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب مصر مبارتي أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الجمعة القادم، و الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستطاع 10 منتخبات في حجز، وهي منتخبات الجزائر عن المجموعة الأولي ، وتونس عن المجموعة الثانية ، ونيجيريا عن المجموعة الثالثة ، و الكاميرون عن المجموعة الرابعة ، ومالي عن المجموعة الخامسة ومصر عن المجموعة السادسة ، وغانا عن المجموعة السابعة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي الجمعة المقبلة في التاسعو والنصف مساء، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

وأكتمل معسكر المنتخب الوطني أمس بالدفاع الجوي، بإنضمام المحرفين من مختلف الدوريات الأوروبية، لينطلق أول مران للفراعنة في السابعة مساء اليوم.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل التأهل لكأس العالم قطر 2022، والثأر من السنغال بعد الهزيمة أمامهم في نهائي كأس أمم أفريقيا بركلات الجزاء الترجيحية.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

قائمة السنغال لمواجهة منتخب مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".