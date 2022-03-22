/687323/موعد-مباراة-ريال-مدريد-ضد-سيلتا-فيجو-فى-الدوري-الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمباراته ضد نظيره سيلتا فيجو، يوم السبت الموافق 2-4-2022، على ملعب بالايدوس، معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطر برشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.

أوباميانج يؤكد على اكتساح برشلونة

وأضاف أوباميانج الهدف الرابع في الدقيقة 51 ليؤكد على اكتساح برشلونة للقاء، وجاء الهدف بعدما أنفرد بشكل كامل ليضع الكرة من فوق كورتوا بشكل جمالي ليسفر عن الهدف الرابع.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 54 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 66 نقطة بالمركز الأول.