الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.