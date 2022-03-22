الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وتواصل التحذير

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، محذرة من أن الطقس اليوم سيكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن البلاد ستشهد نشاطا لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 16 8

الإسكندرية 15 10

وادى النطرون 15 9

طنطا 16 8

شبين الكوم 16 8

دمنهور 15 10

بلطيم 14 10

مطروح 14 10

السلوم 14 9

سيوة 16 7

بورسعيد 15 10

دمياط 14 10

الزقازيق 16 8

المنصورة 16 8

الإسماعيلية 17 8

السويس 17 9

العريش 15 9

رفح 15 8

رأس سدر 17 10

نخل 15 4

نويبع 19 12

طابا 18 12

كاترين 14 3

الطور 17 13

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 17 8

بنى سويف 17 8

المنيا 18 8

أسيوط 19 8

سوهاج 20 9

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 26 12

إدفو 25 11

أبوسمبل 25 12

الوادى الجديد 22 9

شلاتين 25 13

أبو رماد 25 11

حلايب 24 12

رأس حدربة 24 12