طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية المؤثرة

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد نشاطا لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وكانت الأرصاد الجوية قد كشفت عن وجود أجواء شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء خلال هذه الليلة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 8 درجات، والعظمى 16 درجة لتظل الأجواء باردة نهارا.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح لتزيد من الشعور ببرودة الطقس كما تعمل على إثارة الرمال والاتربة على جنوب الصعيد.