«مصدر الأمان والسند الحقيقي» و «أنهارا لا تجف من العطاء».. نائبات يتحدثن لـ دوت الخليج بمناسبة عيد ست الحبايب

/687249/مصدر-الأمان-والسند-الحقيقي-و-أنهارا-لا-تجف-من-العطاء-نائبات-يتحدثن-لـ-تحيا-مصر--بمناسبة-عيد-ست-الحبايب

يحتفل العالم اليوم بعيد الأم، والذي يوافق 21 مارس من كل عام، للتذكير بدورها ومجهودتها التي لا تقدر، فهي تكرس جهودها من أجل رعاية أبنائها وحمايتهم.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، تحدثت عدد من النائبات لـ دوت الخليج، عن علاقتهن بأمهاتهن، مؤكدين أن الأم هي نواة الأسرة المصرية وحجر أساسها، وهي المعلمة الأولي وبصلاحها يصلح باقي المجتمع، فهي أنهارا لا تجف من العطاء والتضحية والحب، ومثالا يحتذي به في الصبر والحنان.

النائبة إيرين سعيد : الأم نواة الأسرة المصرية و حجر أساسها

النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قالت، أنه دائما ما ارتبط عيد الأم بفصل الربيع و ظهور الورود و الأزهار، لأن الأم هي بمثابة ربيع المنزل و أساس جماله.

وأضافت سعيد، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: الأم المصرية تعرف بصبرها و تحملها و قدرتها علي مواجهة الأزمات والتحديات فهي نواة الأسرة المصرية و حجر أساسها، مؤكدة أن الأم هي المدرسة الأولي التي يتعلم من خلالها الطفل.

وتابعت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إذا أردت نشء صالح عليك بتعليم الأم و توعيتها و الرفع من مستواها الاجتماعي و المادي و الثقافي و النفسي ليستقيم المجتمع كله.

وأكدت سعيد، أن القيادة السياسية أدركت قيمة الأم ودورها في المجتمع، لذلك أطلقت العديد من المبادرات الصحية كمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيرها من المبادرات الأخري، فضلا عن البرامج التي اطلقتها لدعم الأم ماديا كبرنامج تكافل وكرامة.

وعن علاقتها بوالدتها، أفادت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: أمي هي صديقتي الأولي و الوفية، دائما بجانبي كونها أمي، و إن كان لي شيم جيد أحمد عليها فهي مكتسباتي منها و لولا وجودها بجواري لما أصبحت ما أنا عليه الآن، فأنا صيدلانية و زوجة و أم و نائبة، كل ذلك بسبب دعمها لي و مساندتها الدائمة والمستمرة لي و لأسرتي.

النائبة جيهان البيومي: الأم أنهار لا تجف من التضحية

ووجهت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيدها، قائلة: يوم عيد الأم يعد تكليلا لجهود 365 يوم من الحب والحنان.

وأضافت البيومي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: الأم هي عماد البيت وبدونها لا يتسقيم، فالأم أنهار لا تجف من التضحية والحب وبذل الغالي والنفيس من أجل سعادة أبنائها وراحتهم.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الأم مدرسة فإذا صلحت صلح المجتمع، فهي أول معلم لأبنائها ومنها نتعلم الحب والتضحية، فهذا اليوم يأتي ليذكرنا بالمجهودات العظيمة التي بذلتها في سبيل راحتنا.

سولاف درويش: الأم هي مصدر الأمان والسند الحقيقي في الحياة

وقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيدها، قائلة:والدتي صاحبة دور كبير ومهم في حياتي.

وأضافت درويش، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: علاقتي بوالدتي قوية جدا وارتبط بها ارتباط كامل لمجهوداتها، فوالدي توفي وهي وحدها من قامت قامت برعايتي ورعاية اخوتي، فهي الأساس في الحياة.

وتابعت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: الأم هي مصدر القوة والأمان، فهي السند الحقيقي تجاه أي تحديات أو أزمات تواجه أولادها، وبدونها لا تستقيم الحياة، مؤكدة أن الأم المصرية مثال يحتذي به في الصبر والعطاء والكفاح.

ووجهت درويش، التحية لكل أم علي عطائها اللامحدود، فهي السند والأمان والحب الثابت غير المشروط، لافتة أن الأم المدرسة فهي تقوم بتربية الأبناء وبناء الأجيال وتعمل علي تنشئتها، لذلك هذا اليوم جاء للتذكرة بدورها ومجهوداتها من أجل أبنائها.