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إجراءات عاجلة من المرور لمواجهة سوء الأحوال الجوية

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محمد عبد المحسن 2022-03-22 04:08 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، حالة الطوارئ بإدارات عمليات المرور على مستوى الجمهورية، بسبب تقلبات الطقس، وتحسبا لـ سقوط أمطار بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ولفتت إلى أن غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، تتابع حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية.

وكشفت الإدارة العامة للمرور عن نشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق.

وأشارت إلى أنه فى حالة الطلب يرجى الاتصال على هذا الرقم: 01221110000

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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