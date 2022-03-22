إجراءات عاجلة من المرور لمواجهة سوء الأحوال الجوية

ولفتت إلى أن غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، تتابع حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية.
وكشفت الإدارة العامة للمرور عن نشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق.
وأشارت إلى أنه فى حالة الطلب يرجى الاتصال على هذا الرقم: 01221110000
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