العظمى تعود لـ 20.. الأرصاد تعلن موعد تحسن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الأحد المقبل تحسنا تاما فى الأحوال الجوية، حيث تعود درجات الحرارة إلى 20 درجة نهارا، فى حين تبقى ليلا شديدة البرودة حيث لا تجاوز الـ 9 درجات.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية على الطرق المؤدية إلى القاهرة ومدن القناة وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

موعد تحسن حالة الطقس

وقال الخبراء، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.