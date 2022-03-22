حالة الطقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تعلن كل التفاصيل (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسنية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن يسود البلاد، خلال هذه الفترة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس خلال هذه الفترة سيكون مائلا للبرودة على شمال الصعيد دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

طقس الايام القادمة

وكانت الأرصاد الجوية قد كشفت عن وجود أجواء شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء خلال هذه الليلة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 8 درجات، والعظمى 16 درجة لتظل الأجواء باردة نهارا.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح لتزيد من الشعور ببرودة الطقس كما تعمل على إثارة الرمال والاتربة على جنوب الصعيد.