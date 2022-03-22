/687254/النائبة-غادة-عجمي-لـ-تحيا-مصربـ-عيد-الأمكل-عام-وأمهات-مصر-بخير-فى-الخارج-والداخل

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، نائبة المصريين بالخارج، بخالص التهنئة لجميع النساء فى مصر والوطن العربي وكل دول العالم، مضيفة” كل عام وكل أم علي وجهة الأرض بخير ورحم الله كل أم تركت الأرض.

دوت الخليج

النائبة غادة عجمي لـ تحيا مصربـ عيد الأم:«كل عام وأمهات مصر بخير فى الخارج والداخل»

واضافت عضو مجلس النواب، غادة عجمي، “لا يستطيع القلم التعبير ويعجز اللسان عن وصف معني الأم، كرمها الله ورسوله فأعطاها أسمي أنواع التفاني..الأم هي الحنان والحب والتضحية والتسامح وكل معني جميل.

وتابعت عضو مجلس النواب، “فهي شجرة أساس لعائلتها تمدهم بكل ما يحتاجونه ، وتظلل عليهم وتقاوم الرياح وتأتي بالثمار، كل عام ومصر وأمهاتهم جميعا بخير بالخارج والداخل..بهية وصف مصر..إفرحي يا بهية يا أم الدنيا”.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت بخالص التهنئة والشكر لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم، مؤكدة أن الأم المصرية تحملت الصعاب وضربت المثل في التفاني والتضحية من أجل الوطن، إضافة إلى أنها تقدم كل يوم أبناءها شهداء في مواجهة أعداء الوطن والحياة.

كما هنأت التنسيقية أمهات الشهداء الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المصرية، حيث أكد أعضائها أن أمهات الشهداء أمهاتنا جميعا.

تجدر الإشارة إلى أن حزب حماة الوطن، يقيم حفلا لعيد الأم، الجمعة المقبلة، حيث يضم الاحتفال أمهات مصر المثاليات، عن مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وتدشين أغنية لكل أم مصرية، بعنوان إنتي الأمان، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

الأغنية غناء المطرب أحمد جمال، وكلمات أحمد شيكو، وألحان وتوزيع علي رؤوف، ومن إنتاج شركة بوفو ستوديوز.

ويؤكد الحزب أن التكريم الرمزي لكل الأمهات عبر الأغنية التي تذيعها صفحته منذ اليوم، والتي تمثل إهداءا رمزيا لأمهات مصر.