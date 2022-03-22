نشرة أخبار الفن: بشرى تعتذر عن إدارة مهرجان الجونة.. بكاء سعد الصغير والهام شاهين في عيد الأم.. وهذا سبب توقف حفل أنغام

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شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين الموافق 21 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

بشرى تعتذر عن إدارة مهرجان الجونة بعد عطاء 7 سنوات

أعلنت الفنانة بشرى عن انتهاء رحلتها مع إدارة مهرجان الجونة بعد7 سنوات، مشيرة إلى اتجاهها لتجربة فنية جديدة في مجال الإنتاج الفني، فكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ««في ضوء المتغيرات العالمية والكونية يجب أن يواكب الإنسان هذا التغيير ويعيد النظر في رحلته ويبحث عن شيئًا جديدًا وتحدي مختلف.. لذلك قررت أن أنهى رحلتي مع مهرجان الجونة بعد أكثر من نحو 7 سنوات، وبانتهاء فترة انتدابي اكتفي بالفترة التي قضيتها في تحضير وتأسيس وتكوين فريق العمل والإسهام في التنظيم والإدارة لإنجاح هذا الحدث السينمائي والسياحي الضخم الذي بالفعل قد كلل بنجاح كبير، وكان سببًا في توفير فرص عمل للشباب ونافذة لصناع السينما في مصر والعالم كله، حتى يتسنى لي التحضير لتحد جديد أو للمشاركة بخبرتي في مشاريع أخرى تكون سببًا في إحداث نقلات نوعية في مجالي الذي أحبه واستثمر فيه كل طاقاتي».

وتابعت بشرى، معلنة عن اتجاهها لمجال جديد: «يكفيني دوري المعنوي بمهرجان الجونة السينمائي فقط كمؤسس مشارك بعيدًا عن أي منصب أو دور تنفيذي.. قطعًا لقد خرجت من هذه التجربة الثرية بخبرة كبيرة لا يستهان بها والتي في يوما ما ربما ستكون مصدر إلهام لكتابة كتاب عن هذه الرحلة التي بها الكثير من القصص المشوقة والملهمة أيضًا… أتمنى لزملائي دوام التوفيق.. أترككم وكلي حماس لمنصبي الجديد في مجال الإنتاج الفني».

إلهام شاهين نادمة بسبب سوء معاملة والدتها.. وسعك الصغير يبكي لاشتياق والدته في عيد الأم

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن ندمها بمعاملة والدتها بطريقة سيئة، أتى ذلك على هامش احتفالها بعيد الأمر الذي يحصل اليوم الاثنين، نشرت إلهام شاهين فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي تتحدث عن والدتها في أحد البرامج، قالت فيه: «الأم دي شيء غالي أوي.. أقول لكل بني أدم يشوف أنا كنت بتدلع على ماما، وأوقات أرد بقلة أدب أو أشخط أو أكون شايفة نفسي، بندم على كل لحظة مديتهاش فيها حب وحنان، بندم وبقول أنا كنت بشتغل كتير أوي متديتهاش وقت كفاية، حتى لما كنت بقعد في البيت كنت بقرأ كتاب أو سيناريو وكتير كانت تقولي طب تعالي اقعدي معايا هاتي كتبك وتعالي، معرفتش استسمر الفترة اللي هي عايشها أخد منها على قد ما أقدر، كنت فاكرة أن هي دايمة ليا طول العمر».

أما عن سعد الصغير، فنشر فيديو من حلقة سبق تسجيلها منذ فترة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وهو يبكي بسبب فراق والدته، قال فيه: "نفسي أشوف أمي في المنام، نفسي أشوفها وأحضنها وأبوسها"، وعلق على هذا الفيديو داعيًا بالرحمة لكل أم متوفية وبالشفاء لكل أم مريضة ودوام النعمة لكل أم بعافيتها، وكتب: " يا رب من كان له أم متوفيه فارحمها و من كان له أم مريضه فاشفيها و من كان له أم بعافيتها فحافظ عليها,كل عيد و كل ام طيبه".

سبب توقف حفل أنغام في دار الأوبرا

أقيم اليوم حفل المطربة المصرية أنغام بدار الاوبرا المصرية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات، وبرئاسة الدكتور مجدى صابر، على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، وبمصاحبة فرقتها الموسيقية في تمام الساعة الثامنة، ولكن أثناء انسجام المطربة في الحفل انقطع الصوت فجأة بسبب حدوث مشكلة فنية في الصوت ما أدى إلى توقف حفل أنغام.