محافظ أسوان: المرأة تستحق كل تقدير

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن المرأة تستحق كل تقدير واحترام لأنها تمثل دائما نهر العطاء الذى لا ينضب، خاصة أنها القادرة على نسج قصص النجاح المتواصل لتكتب بسطور التحدى ملاحم إنسانية خالدة.





جاء ذلك خلال توزيع المحافظ مساء اليوم الإثنين باقات الورود على النماذج العاملة من السيدات داخل مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك تكريما للمرأة المصرية المكافحة فى مواقع العمل المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن المرأة الأسوانية أصبحت نموذجا ناجحا يفخر به المجتمع كله، وما نقدمه لها من لمسة وفاء يأتى عرفانا بدورها البناء فى خلق مواطنين صالحين ومجتمع متماسك يستطيع مواجهة أى تحديات.

من ناحية أخرى، قرر أشرف عطية محافظ أسوان خلال مشاركته فى فعاليات احتفالية رائدات الأعمال، زيادة عدد المنتفعات من المساهمات النقدية إلى 150 سيدة بدلا من 40 سيدة ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة "رائدات الأعمال المنزلية"، وفقا للشروط والمعايير المنظمة لذلك، بجانب الاستمرار فى منح هذه المساهمات للمشروعات الناجحة فى المراحل الثلاثة السابقة.

وأكد المحافظ حرصه على حضور المعارض الخارجية للمنتجات الأسوانية، بالإضافة إلى تنظيم معرض دائم للمشغولات والمنتجات اليدوية فى مدخل السوق السياحى بدون مقابل لرائدات الأعمال من أجل تحقيق قيمة مضافة، وزيادة دخلهم الاقتصادى.

ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرار مسيرة الكفاح وسلسلة النجاحات لمشروعات رائدات الأعمال بإجمالى 700 مشروع على مدار 4 سنوات، وهو برنامج اجتماعى وتنموى متكامل لدعم المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، خاصة داخل القرى والنجوع والمناطق النائية من خلال مساهمات نقدية مرتدة وميسرة لكل سيدة.

وأشار إلى النجاح الذى حققه هذا البرنامج التمويلى الرائد فقد تم زيادة المساهمات النقدية من ألفين إلى 5 آلاف جنيه، بجانب مضاعفة فترة السداد من 10 أشهر إلى 20 شهرا، لتكون هذه المحفزات بمثابة دفعة قوية لتوسيع قاعدة السيدات المستفيدات وتحقيق المزيد من المشروعات المنتجة التى تساهم فى زيادة الدخل وتحسين الظروف المعيشية للسيدات وأسرهن.

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