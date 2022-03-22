عاجل- نادر سعد: الإعلان عن حزمة لتحفيز البورصة المصرية ومد معارض أهلا رمضان

جدة - نرمين السيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن وجود حزمة تحفيزية جديدة لتحفيز البورصة المصرية سيتم الإعلان عنها غدا، وستشهد انتعاشا فى الفترة المقبلة، بحيث يكون لها أثر إيجابى مضاعف، حيث جرى تبكير موعد الاجتماع من الأربعاء إلى الثلاثاء.





وأوضح فى مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على فضائية أون، أنه ضمن مناقشات اجتماع لجنة أزمة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية اليوم تم مناقشة آليات مد فترة معارض أهلا رمضان للمواطنين فيما بعد رمضان.

وقال سعد: "رئيس الوزراء قال اليوم فى الاجتماع قبل كده طلبت منكم أن معارض أهلا رمضان تستمر طول شهر رمضان والآن عاوزين نفكر إزاى نخليها تكمل لمدد إضافية".

وأضاف أن "معارض أهلا رمضان سوف تستمر لفترة إضافية بعد الشهر الكريم لتوفير السلع للمواطنين لأننا رأينا أن توفير السلع الاستراتيجية عبر المعارض والمنافذ أثر على اسعار كثير من السلع على الارض وعاودت الانخفاض".

وأوضح أنه "فى ضوء ذلك سوف تشهد الفترة القادمة المزيد من الدعم للمواطن عشان نتلافى أى أثار قد تنتج عن تطبيق تحرك سعر الصرف".

وحول الإعفاءات الضريبية ومدى احتياجه لتعديل تشريعى، قال: "قرار رفع الحد الضريبى إلى 30 ألف جنيه حيث تم رفع الحد الأدنى بمقدار 6 آلاف جنيه وسنتخذ الإجراء فى أسرع وقت ممكن".

ولفت إلى أن الدولة أيضا تضع نصب أعينها الاهتمام بقطاع المصانع كما اهتمت بالمواطن قائلا: "نهتم بالمصانع لأنها مشغل رئيسى وتنتج ما نستهلكه فى الداخل ولذا تحتاج لدعم، ووزارة المالية ستتحمل الضريبة العقارية عنهم، وهذا يكلفها 4 مليارات جنيه".