عاجل.. الأرصاد: طقس الليلة شديد البرودة.. والقاهرة تسجل 8 درجات

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 8 درجات والعظمى 16 درجة، لتظل الأجواء باردة نهارا. كما تنشط الرياح لتزيد من الشعور ببرودة الطقس، وتعمل على إثارة الرمال والاتربة على جنوب الصعيد، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

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