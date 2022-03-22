التعليم: 43 ألف طالب بالصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الفيزياء التدريبى

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام التدريب على استخدام التابلت فى الاختبارات الإلكترونية فى اليوم الثانى حيث حضر التدريب فى مادة الفيزياء عدد (430005) طلاب /طالبات على مستوى الجمهورية من إجمالى (643546) المستهدفين بالصف الأول الثانوى بنسبة حضور بلغت ( 66.8%).





وقالت الوزارة فى بيان لها مساء اليوم، أن سوء الأحوال الجوية فى العديد من المحافظات قد أدى إلى نقص أعداد الطلاب بالمدارس الثانوية. وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الحرص على حضور التدريب فى اليوم الأخير فى مادة التاريخ غدا وعدم الغياب للحصول على أكبر فائدة.

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