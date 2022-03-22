محافظ الغربية يوجه بدراسة توطين أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وجَّه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أعضاء المجلس الإقليمى للسكان، بدراسة تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة الخاص بمحافظة الغربية فيما يتعلق بالموضوعات السكانية، كما وجَّه بضرورة تضافر وتعاون كافة الجهات المعنية وتوحيد الجهود من أجل توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى.





جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الغربية، مساء اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان، بحضور أعضاء المجلس، عقب تشكيله الجديد بالقرار رقم 1460 لسنة 2021، وذلك لمناقشة عدد من القضايا السكانية الخاصة بمحافظة الغربية. وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم إنشاء وحدة للسكان بالديوان العام للمحافظة لتفعيل اللامركزية فى إدارة البرنامج السكانى، كما تم تشكيل لجان سكانية تتبع وحدة السكان بالوحدات المحلية على مستوى المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب التنسيق بين وحدة السكان وفرع المجلس القومى للسكان لتذليل العقبات التى تعترض تنفيذ الخطة التنفيذية للسكان.

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