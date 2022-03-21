مستشار الرئيس للصحة: إصابات كورونا زادت 8% بالعالم.. والوضع بمصر مطمئن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن فيروس كورونا لا يزال موجودا بالعالم ومنتشر، وأخرجت منظمة الصحة العالمية أن نسبة الإصابة بالفيروس بالعالم زادت بنسبة 8%، وهذا يؤكد على استمرار الفيروس حتى الآن، وهذا يشير إلى استمرار تحورات كورونا فى الفترة المقبلة.

وأضاف عوض تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد علي، أن الموقف الوبائى فى مصر جيد، وهناك انخفاض كبير فى أعداد الإصابات والحالات الشديدة، لذا الوضع فى مصر مطمئن جدا واستعدادات الدولة موجود بجانب توافر كل اللقاحات.

وأشار إلى أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، شهدت آلاف من العمليات الجراحية والعلاجات الطبية والتشخيص، وعلاج الحالات النادرة، وكل ذلك من قبل الأطباء الذين يقومون بجهود كبيرة داخل الدولة.

وأكمل: "الطبيب المصرى يتفاعل مع المرض والمريض وأسرة المريض التى ربما تكون قاسية نتيجة الاضطراب النفسى والعصبى والخوف الشديد، مما يضغط كثيرا على المؤسسات الطبية، وما زال الأطباء يقومون بمجهوداتهم الكبيرة جدا، مردفا: "قانون النظام الصحى المصرى الجديد، أصدره رئيس الجمهورية، وهناك أشياء كثيرة إيجابية تتم داخل الدولة المصرية".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "هناك رغبة مع الأطباء لرفع مستوى المهنى والأداء بالتدريب والتعليم المستمر وكل ذلك يؤدى إلى نتائج مبهرة".