مصر تعزي الصين جرّاء حادث تحطم طائرة ركاب في جنوب البلاد

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان لوزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، حكومة وشعبًا، جرّاء حادث تحطم طائرة ركاب في جنوب البلاد.

وقال البيان: تتقدم مصر، حكومةً وشعبًا، بصادق مواساتها لأسر الضحايا، مؤكدةً تضامنها الكامل مع الصين في هذا المُصاب الأليم.