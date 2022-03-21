وزيرة التضامن لـ مساء dmc: المستفيدون من تكافل وكرامة ارتفعوا إلى 17 مليونا

جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن إجراءات اليوم تتفق مع سياسات الحكومة فى الحماية الاجتماعية لجميع الفئات، وتعكس سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس فى إجراءات التيسير على المواطنين.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه 3.8 مليون أسرة أى ما يشكل 15 مليون مواطن، واليوم تم زيادتهم إلى 450 ألف أسرة بإجمالى 1.8 مليون مواطن، وبذلك يصل إجمالى المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 17 مليون مواطن. وأوضحت وزيرة التضامن، أن قيمة الدعم النقدى لـ تكافل وكرامة 2.5 مليار جنيه، منوهة بأن لديهم قاعدة بيانات كاملة بالمستحقين الجدد لتكافل وكرامة ويتم مراجعتها مع هيئة الرقابة الإدارية قبل صرف المعاشات.

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