محافظ الأقصر يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - عقد محافظ الأقصر مصطفى ألهم، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لبحث الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل المحافظة بقرى مركزى إسنا وأرمنت، فى إطار المتابعة المستمرة للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.





وناقش الاجتماع نسب تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات، مثل المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية والكبارى والمدارس ومراكز الشباب والملاعب ونقاط الإسعاف والوحدات الاجتماعية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والغاز والاتصالات والرى وسكن كريم وغيرها من الخدمات، وذلك بهدف المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التى يتم اتخاذها ورصد التدخلات المطلوب تنفيذها وإزالة أية عقبات تواجه تنفيذ المشروعات.

ووجّه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، بالتنسيق الكامل والمراجعة الدقيقة والمنتظمة بين كافة قطاعات مشروعات المبادرة لإنجاز العمل والحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة، مؤكدا أن مشروعات المبادرة تحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من جانب القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع، الذى عقد بديوان عام محافظة الأقصر، كلٌ من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والسكرتير العام المساعد هدى المغربي، وعمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وحسنى منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، و صبحى الطيرى نائب رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، وهانى طايع مدير وحدة مشروع "حياة كريمة"، وأسعد مصطفى مسؤول جهاز التعمير بالأقصر، ونائبا رؤساء مركزى إسنا وأرمنت، ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وشركة الغاز، وممثلى ووكلاء الوزارات المعنية وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وفى سياق آخر، شهد نائب محافظ الأقصر محمد خيرى، حفل تكريم الأم المثالية لعام 2022 الذى أقيم اليوم بقاعة المؤتمرات الدولية، ونظمته وحدة السكان بديوان عام المحافظة، ومؤسسة نايل بالاس الخيرية بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، وتحت رعاية محافظ الأقصر مصطفى ألهم.

وشملت فعاليات الحفل تكريم 17 أمًا مثالية على مستوى المحافظة تم اختيارهن طبقاً للمعايير والشروط الموضوعة، كما تم تنظيم فقرة لرد الجميل تم خلالها تكريم 30 أمًا من المؤسسات الخيرية.

وأعرب نائب محافظ الأقصر عن سعادته بتكريم الأمهات المثاليات، مؤكدًا أن كل أم مصرية ورائها قصة كفاح وتضحية وحنان تستحق التكريم عليها، فالأم هى التى تسهر وتربى وتضحى من أجل أبنائها وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة وقبل كل ذلك تتحلى بصفات إنكار الذات.