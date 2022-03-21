تنسيقية الشباب تدشن حملة «سوا هنعدى» لمواجهة ارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدشينن حملة بعنوان "سوا هنعدى"، لتعظيم العائد من التصنيع المحلى نوعا وجودة، وتحفيز المستهلك على استبدال السلع المستوردة بالمحلية، وتغيير سلة الغذاء المصرية بما يعود بالفائدة على صحة المواطن، وتغيير منظومة الاستهلاك.





وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيًا تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟".

ويهدف صالون التنسيقية التعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية فى العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا، بدء من ارتفاع الطلب العالمى وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمى من الغذاء والطاقة، وصولًا للحظة الذروة الحالية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأدير الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.

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