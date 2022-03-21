/687301/رائعة-صن-داونز-تخطف-جائزة-الأفضل-من-احمد-عبد-القادر-فيديو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن جائزة أفضل هدف خلال الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوج هدف تيبوهو موكوينا لاعب ماميلودي صنداونز، الذي أحرزه في الهلال كأفضل هدف خلال الجولة، حيث جاء الهدف بتصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة.

مـذهـل! 🤯



تصويبة ولا أروع من تيبوهو موكوينا لاعب ماميلودي صنداونز، استحق عليها هدف الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا. 💫#GoalOfTheWeek | #TotalEnergiesCAFCL | @Masandawana pic.twitter.com/uJFpxMQKJi — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 21, 2022

وكان ينافس هدف أحمد عبد القادر الثالث للأهلي أمام المريخ، أن يكون الافضل خلال الجولة ولكن حسم لاعب صن داونز في الأخسر الجائزة لصالحة.

ونجح الأهلي في الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/1 على ملعب السلام، ليصبح أمام فرصة التعادل أو الفوز على الهلال المباراة القادمة من أجل التأهل للدور القادم.

وأستطاع صن داونز الذي حسم تأهله أن يفوز على الهلال بنتيجة 4/2، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان.

أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي يوجه رسالة مؤثرة لوالدته

ووجه أحمد عبد القادر رسالة مؤثرة لوالدته بمناسبة عيد الأم، وكتب عبر حسابة الشخصي"انستجرام"،: نا بقولها يا امي الغاليه ربنا يحفظك لينا ويطول في عمرك واشوفك دايما مبسوطه وسعيده ومتشوفيش هم وحزن وضيقه في حياتك تاني خالص واكيد انا زعلتك في اوقات كتير بس خليكي متاكدة اني عمري ما كان قلبي قاسي وانك عندي اغلي من اي حاجه فعلا".

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني قبل المباراة المرتقبة

تقام مباراة النادي الأهلي لمباراته أمام نظيره الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة 1/4.

نتائج الأهلي على ملعبه أمام الفرق السودانية تشير إلى أن الأمر لا يتعلق بالقدرات الفنية، إذ نجح الفريق المصري في تحقيق الفوز بثمان مباريات من أصل 17 مواجهة جمعته بأندية السودان، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل، وتلقى الأهلي 3 خسارات، وسجل لاعبوه خلال هذه المواجهات 23 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفا.

موقف الفريقين بالدوري

يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مع الهلال السوداني، والمريخ، وصن داونز الجنوب إفريقي، والتي حسم فيها صن داونز بطاقة التأهل من المجموعة فيما تظل البطاقة الثانية حائرة بين المارد الأحمر والهلال.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ويتواجد الهلال أيضاً في المركز الرابع والأخير بنفس عدد النقاط، وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.