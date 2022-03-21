687299 /687299/مرثا-محروس-توجيهات-الرئيس-السيسي-أثلجت-صدور-المصريين-وأشعرتهم-بنوع-من-الأمان 10:25 م - الإثنين 21 مارس 2022 أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات سيادة الرئيس لتنفيذ حزمة من القرارات والإجراءات المالية والإجتماعية لصالح الإقتصاد المصري وتحسين دخول المواطنين في مواجهة الأعباء المالية التي فرضتها تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية لافتة أن القرارات أثلجت صدور المصريين وأشعرتهم بنوع من الأمان كون الدولة والقيادة السياسية هدفها الأول المواطن المصري في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة الخارجة عن إرادة الدولة. وأضافت أن العالم الآن يمر بأزمة تضخم ولكن الإجراءات جاءت لتهون علي المواطن ما لحق به من ضرر مما يعكس مدي استيعاب وتفهم الدولة خاصة وأن الأزمة الاقتصادية طالت العالم بأكمله كما أكدت "محروس" أن هذه القرارات لا تخرج إلا من دولة قوية ذو اقتصاد متوازن لافتة إلى أن الدولة استطاعت أن تتصدي للعوائق التي سببتها كورونا بل وصنعت العديد من الإنجازات والمشاريع التنموية والآن تسعي أن تقف صامدة ضد التحديات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية كما أعربت " عضو البرلمان والأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن " عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية لدي المواطنين تجاه إجراءات الحكومة مؤكدة علي اهتمام الدولة بتطبيق أفضل معايير المواطنة خاصة وأن الإجراءات خصت كل فئات الشعب تابع موقع دوت الخليج علي

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