/687297/محمد-صلاح-يكشف-كواليس-تطاول-كهربا-على-مدرب-الزمالك-ورفض-مؤمن-زكريا

أكد محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، أن رئيس مجلس إدارة النادي "مرتضى منصور" طلب منه قبل ذلك عدم اشراك مؤمن زكريا في المباريات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال صلاح لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: "مرتضى منصور طلب مني عدم اشراك مؤمن زكريا عندما كان لاعبا ضمن صفوف الأبيض وذلك لاقتراب انتقاله من الاهلي في ذلك الوقت.

وأضاف محمود كهربا لما كان متواجد في الزمالك تطاول على محمد حلمي في الملعب.

تدريبات منفردة لثلاثي الزمالك

وخاض الثلاثي يوسف أوباما ومحمد أشرف روقا ومحمد عبد الغني تدريبان منفدره تحت قيادة أندريه فيليب مدرب الأحمال خلال المران.

وأدى الثلاثي تلك التدريبات المنفرده بناء على تعليمات جيسفالدو فيريرا، أثناء تدريبات الفريق الفنية التي خاضها اللاعبين.

وتعادل الزمالك مع بترو أتليتكو في أخر مبارياته بدوري أبطال أفريقيا تعادل سلبي، بعدما ودع الفريق البطولة بالخسارة من الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي للمباريات القادمة بالدوري، بجانب مواجهة ساجرادا بالجولة الأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ميدو: أنا زملكاوي ولكن هساند الأهلي في أفريقيا

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول الفترة الأخيرة بالقلعة البيضاء والخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": لو أنا مسئول في الزمالك كنت سأضع نتائج وإحصائيات الفريق بأفريقيا في غرف خلع الملابس".

وأضاف: "أنا زملكاوي ولكن هساند الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لأنه يمثل مصر وليس الأهلي فقط".

وزاد: " الزمالك لم يقدم المطلوب منه في دوري أبطال أفريقيا، وكان يجب أن يكون وضع الفريق مختلف ، ولا يصح أبداً أن يخرج الزمالك للعام الثاني بهذه الطريقة".

وأردف: "أي حد ناوي يقطع في لاعيبة المنتخب أو اختيارات كيروش مش وقته، لازم كلنا نقف ورا الجهاز الفني وكيروش حتى مبارتين السنغال الفارقتين".

وأختتم قائلاً: "تأخر الحكام أصبح أمر معتاد في مباريات الناشئين وماتش "زد و الشيخ زايد" تأخر لمدة ساعة، وهذا لا يصح أن يحدث".