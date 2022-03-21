/687296/موجودة-في-الواقع-بطلة-مسلسل-من-شارع-الهرم-إلى-ترد-على-جدل-تجسيدها-راقصة-مصرية

خرجت الفنانة المصرية نور الغندور التي تجسد دور راقصة في المسلسل الخليجي «من شارع الهرم إلى»، لترد على جدل تجسيدها لدور راقصة مصرية تعمل على إغواء الرجال خلال أحداث العمل.

دوت الخليج يرصد رد الفنانة نور الغندور على جدل مسلسل من شارع الهرم إلى

قالت نور الغندور خلال برنامج et بالعربي: «من رأيي لا يمكننا الحكم على شيء قبل مشاهدته، وعادة عندما يتم طرح إعلان دعائي لعمل ما يضعون فيه مشاهد تثير الجدل، وأطلب من الجمهور الانتظار ومشاهدة المسلسل وبعدها يحكمون عليه».

نور الغندور: شخصية الراقصة المصرية موجودة في الواقع

وتابعت الغندور حديثها: «شخصية كريمة في مسلسل من شارع الهرم إلى ليست سيئة ولا تريد إهانة المرأة سواء المصرية أو العربية، هي شخصية قد تكون موجودة في الواقع وتعاني من أشياء كثيرة دفعتها للوصول إلى هذه المرحلة».

نور الغندور: لم نفكر في إهانة المرأة

واختتمت الغندور حديثها: «تأكدوا سواء أنا أو المؤلفة هبة مشاري حمادة أو شركة الإنتاج لن نفكر في إهانة المرأة أبدا، على العكس أنا داعمة لكل قضاياها دائما، وأطلب مجددا من الجمهور الانتظار ومشاهدة المسلسل وأتمنى أن يعجبهم ويغيروا رأيهم في شخصية كريمة».

الجمهور يثور على مسلسل من شارع الهرم إلى لهذا السبب

وكان دشن الجمهور حملة هجوم قوية على مسلسل «من شارع الهرم إلى»، بعد أن تبين من الإعلان الدعائي للعمل أنه يسلط الضوء على المرأة المصرية وأنها تتمثل في صورة راقصة، تحاول اختطاف الرجال الخلييجين من زوجاتهم.

ورصد التيلر الدعائي لمسلسل «من شارع الهرم إلى»، زوجان يعيشان حياة سعيدة، تدخل بينهم راقصة مصرية الجنسية تحاول إغواء الرجال، وتدمر علاقة الزوجان السعيدة، وتنقلب الأحداث رأسا على عقب في ذلك الإطار الذي اعتبره البعض إهانة للمرأة المصرية.

مسلسل من شارع الهرم إلى

مسلسل «من شارع الهرم إلى» من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثني صبح، ويشارك في بطولته هدى حسين، خالد البريكي، ليلى عبد الله، عبد المحسن القفاص، نور الغندور، مرام، خالد الشاعر، وإيمان الحسيني، ومن المقرر عرضه في رمضان 2022 على منصة شاهد الالكترونية.