/687292/محمد-صلاح-المدرب-الأجنبي-الأفضل-للأهلي-والزمالك

تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق، حول مستوى الزمالك في الفترة الأخيرة وخروجه من دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر إذاعية ببرنامد "في الأستاد":" من وجهة نظري أتمنى عودة جنش للزمالك في حراسة المرمى، ويجب أن يكون هناك 3 حراس كبار في الفريق".

وأضاف: " الزمالك يحتاج تدعيمات خلال موسم الانتقالات الصيفي القادم، فينقص الفريق مدافع قوي ولاعب خط وسط، بالإضافة إلى ثنائي في خط الهجوم، وأيضاً التعاقد مع ظهير أيمن فس أسرع وقت".

وأشار محمد صلاح أنه يرى الانسب لقيادة القطبين دائما المدرب الاجنبي، لسيطرته بشكل كبير على اللاعبين.

وزاد: " المدرب الاجنبي الانسب دائما لقيادة الاهلي او الزمالك، بسبب السيطرة على أوضة اللبس وأن يكون ذو شخصية قوية".

وأردف: "في عصر السوشيال ميديا المدرب المصري بيخلصوا عليه في وقت قصير، أما الاجنبي بيصبروا عليه فترة”.

تأهيل أيمن حفني وتدريبات منفردة لثلاثي الفريق

أدى أيمن حفني تدريبات تأهيلية منفردة بالجري حول الملعب على هامش مران الزمالك بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

وتولى الدكتور عمر المطراوي مهمة تأهيل أيمن حفني حتى يعود اللاعب للمشاركة مع الزمالك مرة أخرى، وتحدث فيريرا معه في جلسة سريعة للإطمئنان على حالته قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

ميدو: عمر جابر بيحتفل بإنضمامه لمنتخب مصر بتسجيل هدف في مرماه

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حول الأحداث على الساحة الرياضية مؤخراً.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المجور ببرنامج "الريمونتادا": "عمر جابر بيحتفل بإنضمامه لمنتخب مصر بإنه أحرز هدف في مرماه لصالح أهلي طرابلس".

وأكمل: " ولكن عمر جابر لاعب مميز ويستحق الإنضمام لمنتخب مصر، واي حد بيغلط ويسجل في مرماه".

وعن فوز المصري على القطن الكاميروني قال: "معين الشعباني عنده خبره في أفريقيا وأنا سعيد بوجوده في الدوري المصري لأنه مدرب مخضرم".

وزاد: "المصري أصبح عنده فريق هو عايز أيه، والمنظومة كلها بشتغل وعارفه هي عايزه توصل لأيه، ويقدموا مستوى مميز وماشيين بخطى ثابته في الكونفدرالية".

وأردف: "حلم حياتي إني أسفر 20 لاعب مصري لأوروبا ويلعبوا في أقوى المستويات حتى لو هدفع فلوس من جيبي".