في عيد الأم.. رامي صبري يغني ست الحبايب على العود

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غنى المطرب رامي صبري أغنية ست الحبايب الشهيرة بمناسبة عيد الأم، وصور فيديو ونشره على السوشيال ميديا، بعد أن نشر صورة تجمعه بوالدته وهنأها بعيد الأم، ونشر صورة أخرى له مع زوجته وهنأها هي الأخرى.

دوت الخليج يرصد غناء الفنان رامي صبري أغنية ست الحبايب في عيد الأم

رامي صبري يغني ست الحبايب في عيد الأم

أهدى الفنان رامي صبري أغنية ست الحبايب التي غناها بصوته اليوم إلى جميع الأمهات في عيد الأم، ونشر فيديو له وهو يغنيها ويلعب أنغامها على العود في نفس الوقت، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكما يبدو أن رامي جهَّز هذا الفيديو مبكرًا ولم يصوره مباشرة قبل نشره، وعلق عليها وكتب ما معناه: "عيد أم سعيد"، وأنهالت عليه التعليقات من متابعيه ومحبيه.

تعليقات الجمهور على غناء رامي صبري أغنية ست الحبايب في عيد الأم

شارك متابعي رامي صبري عبر الإنيستجرام بتعليقاتهم الإجابية والمفرحة، منها بجمال صوته على الطبيعة، ومنها على الإغنية التي يهديها لجمهوره في عيد الأم، فقالت إحدى متابعاته: "احلى صوت بسمعه لايف"، وشاركت أخرى بالدعاء بالصحة وطول العمر لوالدته، وأعربت عن إختلاف الأغنية بصوته، وقالت: "ربنا يخليها لك ويبارك في عمرها الاغنية بصوتك حاجة تانية حلوة اوي"، وأخرى كتبت رأيها في صوته مع تهنأت والدته وكتبت: "جميل اوي يا رامي وكل عام وأم حضرتك بخير وصحة وسعادة يارب".

رامي صبري يهنئ والدته وزوجته في عيد الأم

نشر الفنان رامي صبري بمناسبة عيد الأم منذ ساعات، صورة له مع والدته عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق عليها متمنيًا لها العمر والصحة، وقال: "كل سنه وانتي معانا وبخير يا امي".

كما نشر صورة أخرى بعدها تجمعه بزوجته، وهنأها أيضًا من خلال الصورة بعيد الأم، وقال لها مُعربًا عن حبه لها: "احلي ام حبيبتي الغاليه ام اولادي كل سنه وانتي بخير".

وشارك الجمهور بالتعليقات الإجابية على الصورتين، وتمنوا لكليهما العمر الطويل والصحة والسعادة، وأن يحفظهما الله لنجمهم المحبوب رامي صبري، وأن يحفظه لهما.