/687288/مشكلة-فنية-في-الصوت-تتسبب-في-توقف-حفل-أنغام-بدار-الاوبرا

بدأ منذ قليل حفل المطربة المصرية أنغام بدار الأوبرا المصرية، والتي تحيها ضمن احتفالات النجوم بعيد الأم الموافق اليوم الإثنين 21 من شهر مارس الجاري.

دوت الخليج يرصد سبب توقف أنغام عن الغناء في حفلها بدار الاوبرا

أقيم حفل أنغام بدار الاوبرا المصرية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات، وبرئاسة الدكتور مجدى صابر، على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، وبمصاحبة فرقتها الموسيقية في تمام الساعة الثامنة، ولكن أثناء انسجام المطربة في الحفل انقطع الصوت فجأة بسبب حدوث مشكلة فنية في الصوت ما أدى إلى توقف حفل أنغام.

وكان من المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل عمل غنائي جديد بعنوان «ودونى عند أمي»، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع مادي، وهندسة صوت خالد سند.

أنغام تطرح «هتشتاقوا»

من جانبه، كانت طرحت الفنانة أنغام، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنيتها "هتشتاقوا".

وتنتمي أغنية "هتشتاقوا" للطابع الشعبي، وهي التجربة الأولى للفنانة أنغام مع هذا اللون من الغناء، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

كلمات أغنية «هتشتاقوا» للمطربة أنغام

وتقول كلمات أغنية هتشتاقوا لـ أنغام:

هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا

مفيش غيركوا اللي جرحنا وفرحناكوا وما فرحنا

وحقنا جاي مطرحنا وهتجونا بتشتاقوا

هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي فهموكوا

في صبرنا مين يستحمل

واجهنا وقولنا هنكمل وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد أخلاقه

نسينكوا وناسيين اللي كان وياكوا وفاكرين اللي كان منكم

نسينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا

ولما تجونا هنقفل حساب مفتوح

وهنخلص قديم وجديد كمان منكم هتحتاروا

يبقوا قل مقدارهخسارة شوقنا كان غالي

عشان مانكونش ظالمينكوا هتيجوا تشوفوا ده بعينكوا ويبقى ربنا يعينكوا

ده كل فراق وله أسراره هتحتاروا تعيشوا الليل وأفكاره

وتسهروا زينا ليالي وهتحسوا اللي بيحسوا وعمركوا راح يضيع

هتشاتقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي هيريحكوا

أنغام في السباق الرمضاني 2022

وتشارك المطربة أنغام في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل فاتن أمل حربي الذي تخزض بطولته الفنانة نيللي كريم ويسلط الضوء على قضايا المرأة في المحاكم.