/687275/الحظ-السئ-يواصل-مطاردة-كريستيانو-رونالدو-مع-المنتخب-إلى-كأس-العالم

يلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره التركي الخميس المقبل في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الدور الأول من ملحق أوروبا بتصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن المنتخب البرتغالي إصابة بيبي بفيروس كورونا، وتأكد غيابه عن مواجهة تركيا، ولكن في حال التأهل للنهائي قد يلحق مدافع بورتو بمنتخب بلاده.

إصابة بيبي قبل مواجهة تركيا

وسيدخل اللاعب في حجر صحي ويخضع للبروتوكول الخاص بـ فيروس كورونا، على أمل أن يكون متاحًا للنهائي في حال تأهل المنتخب البرتغالي.

وسينضم صاحب الـ21 عامًا تياجو دجالو مدافع فريق ليل الفرنسي، بدلًا من بيبي لقائمة المنتخب البرتغالي أمام تركيا.

رونالدو عن موعد إعتزاله كرة القدم

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده، ومهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رأيه حول الإنتقادات الأخيرة التي تعرض لها من قبل الجميع والأخص من لاعبي كرة القدم والإعلام.

وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "من الصعب أن أقول إنني لا أريد المزيد، لأنني إذا كنت في نادِ يمنحني الفرصة للفوز بالمزيد من الألقاب، فلما لا؟ وفي المنتخب الوطني أيضًا".

وأضاف: "أعلم أنه لم يتبق لي الكثير من السنوات في اللعب، أربع أو خمس سنوات أخرى، سنرى، أريد أن أفوز بمزيد من الأشياء".

وواصل: "عليك أن تكون ذكيًا وتعلم أنك في سن 18 أو 20 أو 25 يكون الأمر مختلفًا عما إذا كنت في 35".

رونالدو عن خبرته وذكائه

واستكمل: "هذا هو النضج والخبرة والذكاء لفهم أنه ربما تخسر بعض الأشياء للفوز بأشياء أخرى ولديك التوازن الصحيح لمواصلة المنافسة وتكون على أعلى مستوى".

وتعرض رونالدو إلى الكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وغريزته التهديفية، حيث لم يسجل إلا هدفًا واحدًا فقط في عام 2022.

ورغم ذلك، قال رونالدو: "أظهر عامًا بعد عام أن الأرقام تتحدث عن نفسها، لست مضطرًا لأن أخبرك أنني جيد جدًا، لأن الأرقام موجودة، الحقائق هي حقائق، والباقي ليس كذلك، لا يهم على الإطلاق".