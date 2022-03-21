وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويشدد على أهمية انتظام حركة التشغيل

جدة - نرمين السيد - قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية اليوم الإثنين، بمطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب رقم (3) لمتابعة انتظام حركة التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين والاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية.





وشدد وزير الطيران المدنى، خلال جولته التى قام فيها بتفقد صالتى السفر والوصول والخطوط الداخلية ومنطقة سيور الحقائب، على ضرورة الالتزام بتقديم كافة التسهيلات للمسافرين دون تقصير أو تراخى وضرورة محاسبة أى مقصر. وطالب الطيار محمد منار بضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار للتعامل مع كثافة التشغيل التى يشهدها مطار القاهرة، حيث يقوم عدد كبير من شركات الطيران العالمية والمصرية بتسيير رحلات من وإلى وعبر مطار القاهرة المحورى على الرحلات الدولية والداخلية، بما يعكس الثقة فى التزام المطارات المصرية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين. رافق الوزير فى جولته باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام، ومجدى اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.

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