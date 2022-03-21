جدة - نرمين السيد - قالت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة قامت بعدد من الإجراءات من أجل توفيق الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص عمل والمحافظة عليها واجب، والدولة المصرية اتخذت إجراءات بشأنها.





وأضافت خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "سلاسل الإمداد وتأثير الحرب والتضخم.. كيف نواجه الأزمة؟"، اليوم الإثنين، أن هناك فرص لتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المعارض، لافتة إلى أن المستثمر أمامة عبء وهو استيراد المواد الخام بأسعار عالية. وأشارت إلى أن هناك مزيد من التسهيلات والدعم من أجل استمرار هؤلاء المستثمرين، متابعة: "مش عايزين حد فتح مشروع يقفله". مشيدة بقرار تثبت سعر الدولار الجمركى أمام استيراد السلع الأساسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مارسيل سمير: المحافظة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.