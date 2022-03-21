مدحت نافع: مصر استطاعت تحقيق قدرا من الاكتفاء الذاتى فى بعض السلع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى نادى الدول المتقدمة بالتأخر فى التحرك بأسعار الفائدة حتى لا تتكرر أزمة 2013 والتى تتسببت فى مشاكل كثيرة.





وأضاف نافع، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "سلاسل الإمداد وتأثير الحرب والتضخم.. كيف نواجه الأزمة؟"، اليوم الإثنين، أن مصر كان لديها القدرة على إدارة المخاطر فى عدد من الملفات وهو ما خفف من الضرر ومنها تطوير الصوامع وتقليل الهدر والفاقد، كما استطاعت مصر تحقيق قدرا من الاكتفاء الذاتى فى بعض السلع مثل السكر. وأشار إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى فى القمح بنسبة 50%، وهو ما يضمن استهلاك نص العام، مؤكدا أننا لم نلاحظ أزمات فى السلع الاستراتيجية.

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