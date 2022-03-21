عضو تنسيقية الأحزاب: الأسعار التضخمية تم احتوائها خلال السنوات الماضية

جدة - نرمين السيد - قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر فى حاجة إلى إعادة تطوير برامج الضمان الاجتماعى لتصل إلى المساعدات للمستحقين، إضافة إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة أصبح الوقت مناسبا لطرحها مرة أخرى.





وأضاف خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "سلاسل الإمداد وتأثير الحرب والتضخم.. كيف نواجه الأزمة؟"، اليوم الإثنين، أن الأسعار التضخمية تم احتوائها خلال السنوات الماضية وكانت مصر أقل تأثرا من دول أخرى. وأوضح أن الدولة لم تشهد أى نقص فى السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك انكماش فى القطاع الخاص وهو ما يحتاج إلى أن رفع معدلات الأجور والتشغيل وتقديم المساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن من الضرورى وضع استراتيجية لتنمية الصناعة حتى لا تكون الدولة عرضة لأى تقلب فى العالم، إضافة إلى إعادة ضبط الأسواق عن طريق الرقابة وتنمية الصناعة المحلية.

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