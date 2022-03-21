تكافل وكرامة:عدد المستفيدين وصل لـ14 مليون.. وهناك معايير يتم على أساسها اختيار الفئات

/687256/تكافل-وكرامةعدد-المستفيدين-وصل-لـ14-مليون-وهناك-معايير-يتم-على-أساسها-اختيار-الفئات

قال ياسر عبدالسلام مدير عمليات تكافل وكرامة، أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على تكافل وكرامة 14 مليون مصرى من ضمن 33.5مليون مواطن .

دوت الخليج

وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر " الذى يذاع على الفضائية "الأولى "، أنه يتم التعامل معهم بتدخلات مختلفة متمثلة فى الدعم الفنى والفرص الصحية والتعليمة بالإضافة إلى توفير سكن كريم لتحسين مستوى معيشة الفرد .

ياسر عبدالسلام: برنامج تكافل وكرامة هدفه الارتقاء بمستوى معيشة الفرد المصرى

وأكد عبدالسلام، أن هدف البرنامج الارتقاء بمستوى معيشة الفرد المصرى سواء من تدخلات فى محور التعليم أو الصحة أو مستوى المعيشة، مضيفا: من يستفيد من الشريحة الأولى(الدعم النقدى) 14 مليون مواطن مصرى .

وأضاف:" تكافل وكرامة بيتعامل مع ال 33.5 مليون بمنهجيات مختلفة الأولى بالرعاية فيهم ال14 مليون بيتم التعامل معاهم بدعم نقدى والباقى بيتم التعامل معاهم بتكافئ فرص تعليمية أو صحية أو سلات غذاء.

وأكد أن هناك 17 معيار يتم على أساسها اختيار المستفيدين ومنها أن تكون الأسرة لديها أطفال لا تملك نصف فدان فأكثر، لا يزرع فى أكثر من فدان، وليس لديه معدات ثقيلة يزرع بها، ليس لديه وظيفة حكومية ثابتة، لا يسافر للخارج، وليس لديه ملكية .

وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير بذوى الهمم، مضيفا:" معيار الاستفادة من تكافل وكرامة لديهم مختلف، مثل عدم زيادة متوسط نصيب دخله من أسرته عن 1350 جنيه، وعندها يحصل على مساعدة برنامج كرامة، فلو كانت الأسرة 5 أفراد والأب والأم موظفان وإجمالي دخلهم 5 آلاف جنيه، يكون متوسط نصيب الفرد 1000 جنيه، ومن ثم فإن الابن المعاق يكون من المستفيدين من برنامجنا."

وأضاف أن البرنامج تم اطلاقه فى 2015 بناءا على قرار جمهورى وكانت موازنته تصل الى 3.5 مليار جنية مستفيدا به 63 الف ,مضيفا أن الموازنة زادت بالتدريج لتصل فى 2018 الى15 مليار جنية مستفيدا بها مليون و800 الف اسرة لتصل فى الوقت الحالى الى 20 مليار جنية .

وأردف:" البرنامج بدأ انه يوفر فرص تعليمية فى الجامعات الخاصة الجامعة الإمريكية وجامعة مصر وجامعة زويل فى تكافئ فرص تعليمية للطلبة المتفوقين الحاصلين على 85 % بيتم الالتحاق سنويا مجموعة من تكافل وكرامة مجانا.”