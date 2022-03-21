احتفالًا بعيد الأم.. أحمد جمال يطرح أغنية «انتي الأمان» بالتعاون مع حزب حماة وطن

/687287/احتفالا-بعيد-الأم-أحمد-جمال-يطرح-أغنية-انتي-الأمان-بالتعاون-مع-حزب-حماة-وطن

احتفل المطرب المصري أحمد جمال بعيد الأم من خلال طرح أغنية جديدة بعنوان «إنتي الأمان»، بالتعاون مع حزب حماة وطن، الذي من المقرر أن يكرم عدد من الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية انتي الامان الفنان أحمد جمال في عيد الام

وتعد أغنية «انتي الامان» من كلمات أحمد شيكو، وألحان وتوزيع علي رؤوف، ومن إنتاج شركة بوفو ستوديوز، وروج لها أحمد جمال من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ نشر مقطع فيديو للأغنية وعلق عليها: «جديد أغنية انتي الامان، كل سنة وكل امهاتنا بخير وصحة وسعادة».

آخر أعمال الفنان أحمد جمال

من ناحية أخرى، طرح الفنان أحمد جمال مؤخرًا واحدة من أعماله الغنائية تحت اسم وقت مش مناسب على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى والتوزيع الموسيقي لأحمد عبد السلام، وهي الأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامي الرومانسي، حيث يتحدث فيها الحبيب إلى حبيبه، ويصرح لها بكل مشاعره التي يكنها لها، ولكنه ينهي بها علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

كما غنى المطرب أحمد جمال أغنية جديدة لمصر، حملت اسم مين في جمالك، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعى، والتوزيع الموسيقي لوسام عبد المنعم، وكلمات الأغنية تقول:

مين فى جمالك يا حبيبتى، ومين أبقى لى غيرك أنتى

ومين جوايا عشقى وهوايا كلى دنيايا انتى انتى

بلدى اللى انا عشت فيها اجمل ايام حياتى

روحى ما تغلاش عليها من عمرى وذكرياتى

انا جنبك مهما يجرى مش هسيب ولا يوم ايديكى

انا شايف فيكى بكرة يا مصر الله عليكى

فاتحة للكل بابك الكل دول اهلك دول صحابك

اول ما تقولى كلمة الكل يعمل حسابك اصحابك

مصر بلد السلام رغم القوة فى ايدينا طول ما الحق معنا محدش يقدر علينا

نجوم الغناء في عيد الأم

وجدير بالذكر أنه طرح عدد كبير من نجوم الغناء أغنيات مختلفة للام في عيدها اليوم من بينهم مطرب المهرجانات الشعبية الفنان عمر كمال الذي طرح أوبريت غنائي بعنوان «ست عظيمة»، بجانب الفنانة شيماء مغربي، والفنان محمد أسامة، فضلا عن أنغام التي تغنت في حفلها بعمل جديد بعنوان «ودوني عند أمي».