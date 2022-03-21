/687284/فخري-الفقي-مصر-أكبر-مستورد-للقمح-في-العالم-وتعاملت-مع-الازمة-بشكل-جيد

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعد اكبر دولة مستوردة للقمح في العالم حيث تستهلك 23 مليون طن، 13 طن يتم استيرادهم من الخارج وحوالي 10 مليون، يتم انتاجهم، وكانت تعتمد على روسيا.

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جاء ذلك خلال صالون نقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟"، ويديره محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.

فخري الفقي: مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتستهلك 23 مليون طن في الموسم

ونوه الدكتور فخري الفقي ان الدولة المصرية كانت تتعاقد على طن القمح قبل يناير الماضي بسعر 250 دولار للطن ، والآن وصل سعره لـ 400 دولار، ولكن لولا الاحتياطي من مخزون القمح لكان الوضع اختلف الآن.

وتابع النائب فخري الفقي ان الطلب بدأ يزيد بشكل اسرع من المعروض بسبب الازمة في سلاسل الامداد، وفي هذه الحالة تسارعت عمليات التضخم وتفاقمت.

أزمة عالمية جديدة بين روسيا واوكرانيا

وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العالم مر بازمات على مدار الفترات السابقة، ومنها أزمة كورونا والتي بدأت في عام 2019، ثم بعد ذلك وجد العالم نفسه أمام أزمة عالمية جديدة بين روسيا واوكرانيا لتؤدي الى تسارع موجات التضخم.

وتابع الفقي انه يوجد دول تقوم بصناعة الازمات ثم تجيد ادارتها، قائلا:" الصين خرج منه فيروس وكورنا ولكن يا ترى هل ادارتها بشكل جيد.. وأيضا روسيا قامت بشن الحرب على أوكرانيا ولكن هل تقوم بادراة الازمة بشكل جيد؟".