مسلسلات شهر رمضان 2022.. ماذا يخطط أحمد داود وآسر ياسين في البرومو الرسمي لمسلسل «سوتس»

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تصدر الفنان آسر ياسين والفنان أحمد داود والى جانبهم الفنانة ريم مصطفى، البرومو الرسمي لمسلسل «سوتس» بالعربي، الذي من المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد تفاصيل البرومو الرسمي لمسلسل سوتس المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

ظهر أحمد داود في البرومو الرسمي لمسلسل «سوتس»، في شخصية محامي يدعى ادم منصور، يطمح في العمل بشركة المحامي زين الذي يجسده الفنان آسر ياسين، وبعد تحقيق طموحة تبدأ مخططاته مع رئيس الشركة زين لتتوالي الأحداث في ذلك الإطار التشويقي الغامض وظهر في البرومو الرسمي كلا من النجوم الفنانة تارة عماد، ريم مصطفى، آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك.

صناع مسلسل سوتس

مسلسل «سوتس» من بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، ويشارك في تأليفه محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تي فيجن لإلنتاج اإلعالمي TVision، وهو مأخوذ عن نسخة أجنبية بنفس العنوان.

ويعرض مسلسل سوتس على قناة Cbc فضلا عن عرضه على منصة شاهد الالكترونية بدون فواصل إعلانية، ومنصة واتش إت الرقمية، والجدير بالذكر أنه تعتبر هذه المرة الأولى التي تحصل فيها "المتحدة للخدمات الإعالمية UMS "على حقوق بث نسخة مصرية من واحدة من أفضل المسلسالت الأمريكية والذي ستعرضه للجمهور المصري على قنواتها التلفزيونية وتطبيق "Watchit.

النسخة الأجنبية من مسلسل سوتس

وكانت النسخة الأمريكية من مسلسل suits تدور أحداثها حول "مايك روس" وهو الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية ولكن المصادفة تجعله ينجح في كسب ثقة المحامى الشهير الذي يدعى "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له.

أحمد داود بطل مسلسل suits

من ناحية أخرى، يقدم الفنان أحمد داوود عمل سينمائي جديد بعنوان يوم 13» انتهى من تصويره فى شهر مارس 2020.

ويشارك أحمد داود فى بطولته مع كل من دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوى، تأليف وإخراج وائل عبد الله، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق والرعب.