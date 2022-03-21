/687281/رسالة-خاصة-لممثل-الأغلبية-بمناسبة-عيد-الأمأدامك-الله-لنا-فرحا-وسعادة-يا-أمى-فالعمر-والأيام-لا-تحلو-إلا-بوجودك

وجه النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رسالة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم والذى يحل فى الـ21من شهر مارس بكل عام.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى، حيث تضمنت رسالته تهنئة كل أم مصر والتأكيد على أنها كانت رمزا للصبر والكفاح والمنبع الحقيقى للحب والعطاء كما وجه رسالة خاصة لوالدته والتى جاءت بقوله:" كل عام و الأم المصرية رمزًا للصبر والكفاح ومنبعًا للحب والعطاء .. اما عن أمي أدامكِ الله لنا فرحاً وسعادة ؛ فالعمر والأيام لا تحلو إلّا بوجودك".

وحرص نواب البرلمان على توجيه رسائل هامة بمناسبة عيد الأم، وتضمنت العديد من المشاعر الإيجابية تجاه الأم المصرية ودورها فى حياة كل مواطن ومواطنة مصرية، فى الوقت الذى استعرض البعض حياته وعلاقته مع والدته ودورها فى حياته.

رسالة خاصة لممثل الأغلبية بمناسبة عيد الأم" أدامكِ الله لنا فرحاً وسعادة يا أمى.. فالعمر والأيام لا تحلو إلّا بوجودك "

رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى وجه رسالة لكل نائبات البرلمان أيضا فى ضوء الاحتفالات الخاصة بعيد الأم من جانب رئيس المجلس تجاه النائبات المصريات فيما حرصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على توجيه رسالة بمناسبة عيد الأم والحرص على توجيه رسالة خاصة لأسر الشهداء فى مصر بمناسبة عيد الأم .

جانب من نواب البرلمان وجوه رسالة أيضا للأم التى افتقدوها على مدار الفترة الماضية والدعاء لهم بأن يكون عيدهم أحلى فى الجنية بمشيئة الله وهو الأمر الذى لاقى دعاء كبير من المتاعين عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.

الأغلبية البرلمانية بقيادة النائب أشرف رشاد، كانت قد عقدت المنتدى البرلمانى الثانى للحزب على مدار الفترة الماضية حيث تم التطرق للعديد من الملفات التى تسهدف المواطن ومصلحته وأيضا مواكبة بيئة التحول الرقمى ومنظومة الزراعة والنهضوض بها على مستوى الرى المطور والحديث بجانب ملف البناء وإعداد مشروع قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء للتغلب على إشكاليات الفترة الماضية وخاصة على مستوى من لم يتقدم بالتصالح حتى الآن بجانب مواجهة إشكاليات وشكاوى ترخيص البناء خلال الفترة الأخيرة خاصة أن بعض المحافظات لا يزال أمر الرخص يمثل بها إشكالية كبيرة.