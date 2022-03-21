محمد صبحي ورامي صبري الأبرز.. مشاهير الفن يهنئون زوجاتهم بعيد الأم

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حرص عدد من المشاهير في مجال الفن على تهنئة زوجاتهم بمناسبة عيد الأم، والتي تحل اليوم الإثنين 21 مارس، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا التقرير نعرض لكم بعض منهم.

دوت الخليج يجمع لكم بعض النجوم والشخصيات العامة وزوجات النجمات الذين عايدوهم في عيد الأم

محمد صبحي يذكر زوجته في عيد الأم

يستغل فارس المسرح الفنان محمد صبحي جميع المناسبات للتعبير عن مشاهره لزوجته الراحلة، عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، وفي عيد الأم نشر لها صورة أمس، ووجه لها حديثه وقال: "حبيبتي وزوجتي وصديقتي وأمي .. وأم أولادي .. نعم الأم المثالية .. الأم المعطية بسخاء وحنان وإحتواء .. دعواتنا لك اليوم هي هدية عيد الأم .. لقد جعلتيني لا أنساكي".

رامي رضوان يهنئ زوجته دنيا سمير غانم بمناسبة عيد الأم

هنأ الإعلامي رامي رضوان زوجته النجمة دنيا سمير غانم بمناسبة عيد الأم، من خلال نشره صورة لهما سويًا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانت طيبة يا احلى أم كايلا في العالم".

كما نشر رامي رضوان صورة أخرى له مع والده ووالدته يهنئهما، وكتب:" كل سنة وحضرتِك بخير يا أمي.. كل سنة وحضرتَك بخير يا أبويا .. انا الحقيقة بحب احتفل بالأسره كلها..عشان الاقي اللي يفتكرني بعد كده".

كريم عفيفي يهنئ زوجته ووالدته في عيد الأم

نشر نجم مسرح مصر كريم عفيف صورة له وهو يحتضن أمه وزوجته، من خلال حسابه الرسمي على موقع الإنستجرام، وكتب لها: "كل سنة وانتوا مستحملني انا والنسخ الصغيرة مني.. عيد أم سعيد".

رامي صبري يٌعايد زوجته شيرين في عيد الأم

هنأ المطرب رامي صبري زوجته شيرين بمناسبة عيد الأم، من خلال نشر صورة لهما عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "احلي ام حبيبتي الغاليه ام اولادي كل سنه وانتي بخير"، وكان سبق وأعرب عن حبه الشديد لها عندما رافقته في برنامج معكم منى الشاذلي الذي ظهر فيه منذ أسابيع.

أوس أوس يهنئ زوجته ووالدته في عيد الأم

نشر محمد أسامة نجم مسرح مصر الشهير بـ أوس أوس، صورتين عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، الأولى له مع والدته، والثانية له معها ومع زوجته، وهنأهما بعيد الأم، وقال: "كل سنه وانتم احسن امهات فى حياتى وربنا يخليكم ليا ويحفظكم يارب".

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علي الطيب يهنئ أمهات عائلته كلهن في عيد الأم بصورة واحدة

نشر الفنان علي الطيب صورة واحدة تجمعه بوالدته وزوجته وأخته، وهنأهن بعيد الأم وأرسل تهنأته في هذا اليوم لكل الأمهات، وعلق على الصورة مهنأة والدته: " أعمار الأمهات لا تقاس بالسنين بل بما استودعه الله في قلوبهن من خير العطاء.. كل سنة و أنتي طيبة يا أمي و ربنا يخليكي لينا و يبارك في صحتك و عافيتك و ماشيين في الدنيا ببركة دعواتك يا ست الكل و مهما أقول أو اعمل ميجيش نقطة في بحر من عطاءك و حنيتك و طيبة قلبك".

وأرسل تهانيه لكل الأمهات اللواتي على قيد الحياة والأخريات التي وافتهم المنية، وقال: "كل سنة و كل أم طيبة و كل لحظه و كل أم توفاها الله و هي سعيدة في الجنة و يعيش ولادها ببركة دعواتها و كسبانين رضاها".

واختتم تعليقه بتهنئة زوجته وأخته، وقال: "و كل سنه و كل أم في الصورة دي.. أمي الغالية.. و أم كايلا أختي.. و أم البنات زوجتي حبيبتي ..ربنا يسعد قلوبكم".